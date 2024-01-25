نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب كأس أمم إفريقيا 2023 حتى الآن ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، حيث شهدت البطولة حتى الآن العديد من المفاجآت بخروج منتخبات كبيرة في القارة.

ويعد منتخب السنغال هو الأفضل من بين كل منتخبات البطولة، حيث أنه المنتخب الوحيد الذي حقق النقاط كاملة في دور المجموعات، بينما يأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني كأفضل منتخب برصيد 7 نقاط ولكن بأفضلية الأهداف.

وأيضا يليهما منتخبي المغرب وكاب فيردي برصيد 7 نقاط،

مباريات دور ال16

السبت 27 يناير

أنجولا ضد ناميبيا في تمام الساعة السابعة

نيجيريا ضد الكاميرون في تمام الساعة العاشرة

الأحد 28 يناير

غينيا الإستوائية ضد غينيا في تمام الساعة السابعة

مصر ضد الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة

الاثنين 29 يناير

الرأس الأخضر ضد موريتانيا في تمام الساعة السابعة

السنغال ضد كوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة

الثلاثاء 30 يناير

مالي ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة

المغرب ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة