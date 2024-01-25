نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق مصر في أمم إفريقيا 2023 حتى المباراة النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس امم افريقيا 2023.

تُقام المباراة بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار مصر في أمم إفريقيا

في حال حقق منتخب مصر الانتصار ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، فإنه سوف يواجه الفائز من مباراة منتخبي غينيا وغينيا الاستوائية بدور الربع نهائي.

بينما في حال حقق الانتصار بدور الربع نهائي، فإن المنتخب سيواجه في دور النصف نهائي الفائز من مباراة مالي ضد بوركينا فاسو وأيضا السنغال ضد كوت ديفوار.

يذكر أن منتخب مصر قد خسر النسخة الماضية في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي.