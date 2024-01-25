بيرسي تاو يحصل على تقييم مرتفع عقب فوز جنوب إفريقيا على تونس في كأس الأمم

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دور الـ 16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، في موسمه الحالي 2023-2024، عقب التعادل السلبي أمام نظيره المنتخب التونسي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا، إلى دور الـ 16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، كوصيف المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة بعدما جاء في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 5 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 4 نقاط.

3- ناميبيا 4 نقاط.

4- تونس نقطتين.

بيرسي تاو يحصل على تقييم مرتفع في مباراة تونس

وبحسب ما ذكرته شبكة "whoscored" ‎" فإن النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب ‎فريق الأهلي المصري حصل على ثاني أعلى تقييم من بين لاعبي البافانا البافانا ‎خلال مباراة تونس.

والجدير بالذكر أن منتخب جنوب إفريقيا، من المنتظر أن يواجه نظيره المنتخب المغربي، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما تأهل كمتصدر المجموعة السادسة.