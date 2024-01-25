نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس امم افريقيا 2023 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، حيث شهدت البطولة حتى الآن العديد من المفاجآت بخروج منتخبات كبيرة في القارة.

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور الثمن نهائي من بطولة أمم إفريقيا، في وصافة المجموعة الثانية من البطولة، حيث تذاع مباريات كاس امم افريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس afcon.

مباريات دور ال16

وتأتي مواعيد مباريات دور الثمن نهائي كالتالي..

السبت 27 يناير

أنجولا ضد ناميبيا في تمام الساعة السابعة

نيجيريا ضد الكاميرون في تمام الساعة العاشرة

الأحد 28 يناير

غينيا الإستوائية ضد غينيا في تمام الساعة السابعة

مصر ضد الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة

الاثنين 29 يناير

الرأس الأخضر ضد موريتانيا في تمام الساعة السابعة

السنغال ضد كوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة

الثلاثاء 30 يناير

مالي ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة

المغرب ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة