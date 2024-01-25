نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل كوريا الجنوبية وماليزيا الرسمي في كأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية التشكيل الرسمي في آخر مواجهات دور المجموعات بكأس أسيا، أمام نظيره المنتخب الماليزي والتي تنطلق بعد قليل ةالذي جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: جو هيونو.
في خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، هيوان.
في خط الوسط: جيونج، لي هونج، جيونج وو يونج
في خط الهجوم: سونج مين، جي سونج
- تشكيل ماليزيا ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا
وأعلن الكوري الجنوبي كيم بان جون مدرب المنتخب الماليزي، عن تشكيل منتخبه في مواجهة كوريا الجنوبية
والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: حازمي.
خط الدفاع: دارين لوك- سعد شهرول - دانيل تينج - الخالصي
خط الوسط: أريف أيمن- دومينيك تان- ويليكين-أونج.
خط الهجوم: حليم - بيرنارد جان.
- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا
قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: سهيل سات.
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: نايل سات.
التردد: 12188.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
قناة SSC1 HD
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.