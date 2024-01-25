الرياضة

عاجل.. تشكيل كوريا الجنوبية وماليزيا الرسمي في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية التشكيل الرسمي في آخر مواجهات دور المجموعات بكأس أسيا، أمام نظيره المنتخب الماليزي والتي تنطلق بعد قليل ةالذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جو هيونو.

في خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، هيوان.

في خط الوسط: جيونج، لي هونج، جيونج وو يونج

في خط الهجوم: سونج مين، جي سونج

- تشكيل ماليزيا ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

وأعلن الكوري الجنوبي كيم بان جون مدرب المنتخب الماليزي، عن تشكيل منتخبه في مواجهة كوريا الجنوبية 
والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حازمي.

خط الدفاع: دارين لوك- سعد شهرول  - دانيل تينج - الخالصي

خط الوسط: أريف أيمن- دومينيك تان-  ويليكين-أونج.

خط الهجوم: حليم - بيرنارد جان.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: سهيل سات.
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: نايل سات.
التردد: 12188.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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