نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل كوريا الجنوبية وماليزيا الرسمي في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية التشكيل الرسمي في آخر مواجهات دور المجموعات بكأس أسيا، أمام نظيره المنتخب الماليزي والتي تنطلق بعد قليل ةالذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جو هيونو.

في خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، هيوان.

في خط الوسط: جيونج، لي هونج، جيونج وو يونج

في خط الهجوم: سونج مين، جي سونج

- تشكيل ماليزيا ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

وأعلن الكوري الجنوبي كيم بان جون مدرب المنتخب الماليزي، عن تشكيل منتخبه في مواجهة كوريا الجنوبية

والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حازمي.

خط الدفاع: دارين لوك- سعد شهرول - دانيل تينج - الخالصي

خط الوسط: أريف أيمن- دومينيك تان- ويليكين-أونج.

خط الهجوم: حليم - بيرنارد جان.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

