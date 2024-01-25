نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب الأردن والبحرين الرسمي في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للبحرين، تشكيل فريقه في المواجهة الصعبة والحاسمة أمام نظيره الأردني في ختام جولات دور المجموعات بكأس أسيا.

وجاء تشكيل المنتخب البحريني كالآتي:

حراسة المرمي: إبراهيم لطف الله

الدفاع: محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - هزاع علي

الوسط: محمد الحردان - موسيس اتيدي - علي مدن - كميل الأسود - محمد مرهون

الهجوم: عبد الله الحشاش

- تشكيل الأردن الرسمي ضد البحرين

بينما أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، التشكيل الرسمي لمتصدر ترتيب المجموعة أمام البحرين والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فيراس شيلبايه، انس ياسين.

خط الوسط: عايد، يوسف أبو جلبوش، فادي عواض.

خط الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

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قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

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