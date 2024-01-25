نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب الأردن والبحرين الرسمي في كأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للبحرين، تشكيل فريقه في المواجهة الصعبة والحاسمة أمام نظيره الأردني في ختام جولات دور المجموعات بكأس أسيا.
وجاء تشكيل المنتخب البحريني كالآتي:
حراسة المرمي: إبراهيم لطف الله
الدفاع: محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - هزاع علي
الوسط: محمد الحردان - موسيس اتيدي - علي مدن - كميل الأسود - محمد مرهون
الهجوم: عبد الله الحشاش
- تشكيل الأردن الرسمي ضد البحرين
بينما أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، التشكيل الرسمي لمتصدر ترتيب المجموعة أمام البحرين والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
خط الدفاع: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فيراس شيلبايه، انس ياسين.
خط الوسط: عايد، يوسف أبو جلبوش، فادي عواض.
خط الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات.
- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا
قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: سهيل سات.
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
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قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: نايل سات.
التردد: 12188.
الاستقطاب: أفقي.
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القمر الصناعي: عرب سات.
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