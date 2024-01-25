الرياضة

عاجل.. تشكيل منتخب الأردن والبحرين الرسمي في كأس آسيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب الأردن والبحرين الرسمي في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للبحرين، تشكيل فريقه في المواجهة الصعبة والحاسمة أمام نظيره الأردني في ختام جولات دور المجموعات بكأس أسيا.

وجاء تشكيل المنتخب البحريني كالآتي:

حراسة المرمي: إبراهيم لطف الله
الدفاع: محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - هزاع علي
الوسط: محمد الحردان - موسيس اتيدي - علي مدن - كميل الأسود - محمد مرهون
الهجوم: عبد الله الحشاش

- تشكيل الأردن الرسمي ضد البحرين

بينما أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، التشكيل الرسمي لمتصدر ترتيب المجموعة أمام البحرين والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فيراس شيلبايه، انس ياسين.

خط الوسط: عايد، يوسف أبو جلبوش، فادي عواض.

خط الهجوم: علي علوان،  يزن النعيمات.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: سهيل سات.
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: نايل سات.
التردد: 12188.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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