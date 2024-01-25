نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد اشبيلية في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ضيفا على حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد اشبيلية

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ميتروبوليتانو.

وتمكن فريق أتلتيكو مدريد من الصعود إلى نهائي ربع كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز إشبيلية أمام خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق إشبيلية في بطولة كأس ملك إسبانيا، وإليكم تردد هذه القناة:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.