بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن والبحرين يلا شوت

منافسة عربية آسيوية بين Jordan - Bahrain اليوم، مشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، ستقام مباراة قوية في استاد خليفة الدولي بقطر بين منتخبي الأردن والبحرين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024.

يتصدر المنتخب الأردني المجموعة بعد تحقيقه 4 نقاط، حيث فاز على المنتخب الماليزي وتعادل مع الكوري. وقد ضمن التأهل إلى دور الستة عشر بشكل رسمي قبل هذه المباراة بعد فوز العراق على فيتنام وفوز اليابان على إندونيسيا.

من جانبه، يحتاج منتخب البحرين إلى الفوز لضمان تأهله إلى دور الستة عشر كأحد الفرق المتصدرة أو الثانية في المجموعة. يمكنه أيضًا التعادل، لكنه سيتأهل بصفته واحدًا من أفضل الثوالث في حالة التعادل. يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث حاليًا في المجموعة برصيد 3 نقاط.

بالنظر إلى أهمية المباراة بالنسبة للبحرين، من المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومحفوفة بالتحديات، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

متى موعد مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024؟

سيتم لعب بث مباشر مباراة الأردن والبحرين يوتيوب في الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا 2024 يوم الخميس، الموافق 25 يناير 2024.

مشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت البحرين والأردن.

المباراة الموعد توقيت مصر توقيت السعودية والبحرين والأردن توقيت الإمارات الأردن ضد البحرين الخميس 25 يناير 2024 13:30 14:30 15:30

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين اليوم في أمم آسيا؟

يمكنك متابعة بث مباشر مباراة الأردن والبحرين يلا شوت حصلت عدة قنوات عربية على حقوق بث كأس آسيا 2024، وتختلف القناة المعروضة حسب البلد الذي يتم بثه فيها.

سيتم بث المباراة في الأردن وقطر وجميع الدول العربية باستثناء الإمارات والسعودية والعراق على قناة بي إن سبورتس الآسيوية.

أما في العراق، سيتم بث المباراة على القناة الرابعة العراقية، وفي الإمارات، ستكون المباراة متاحة على قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

تردد القنوات:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد قناة SSC1 HD تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن والبحرين عبر الإنترنت؟

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك مشاهدة مباراة الأردن والبحرين بث مباشر يلا شوت من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP"، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC.

تشكيلة قمة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024

أولًا: تشكيل منتخب الأردن

الحارس: يزيد أبو ليلى

ثلاثي الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

مربع الوسط: محمود مرضي - نور الروابدة - نزار الرشدان - إحسان حداد

مثلث الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

ثانيًا: تشكيل منتخب البحرين

الحارس: إبراهيم لطف الله

رباعي الدفاع: هزاع علي - وليد الحيام - سيد باقر - محمد عادل

الوسط الدفاعي: موسيس أتيدي - محمد الحردان

الوسط الهجومي: محمد مرهون - كميل الأسود - علي مدن

قلب الهجوم: عبد الله الحشاش

ترتيب مجموعة الأردن والبحرين في كأس أمم آسيا 2024

منتخب الأردن يدخل المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2024. حقق الأردن 4 نقاط من مباراتين، مما جعله يتصدر الترتيب حتى الآن.

بالمقابل، يحتل منتخب البحرين المركز الثالث في المجموعة، حيث حصد 3 نقاط من نفس عدد المباريات.

الأردن ضد البحرين.. تاريخ مواجهات المنتخبين

سبق وأن تواجه المنتخب الأردني والبحريني في 22 مباراة سابقة، سواء كانت رسمية أو ودية، مما يجعل المباراة الحالية هي المواجهة رقم 23 بينهما. تاريخ المواجهات يعود إلى أبريل 1966 في بطولة كأس العرب.

فاز المنتخب الأردني في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل. ويعتبر أكبر فوز للأردن في تاريخ المواجهات بين المنتخبين هو الفوز في أول لقاء جمعهما في بطولة كأس العرب عام 1966 بنتيجة 5-1.

وقد سجل لاعبو المنتخب الأردني مجموع 27 هدفًا في مرمى المنتخب البحريني، بينما استقبلوا 16 هدفًا في مرماهم.

الأردن والبحرين.. تعزيز صدارة أم ضمان تاهل؟

يتطلع منتخب الأردن إلى استمرار مسيرته الناجحة في بطولة كأس آسيا والسعي لتحقيق ثلاث نقاط جديدة تساعده في تأمين صدارة المجموعة.

ومن جهة أخرى، يسعى منتخب البحرين لتحقيق الفوز لضمان عدم الخروج من البطولة في دور المجموعات.

يتمنى المنتخب الأردني الفوز في مواجهته مع البحرين، حيث يعد هذا الخيار أمرًا حاسمًا لفريق النشامى للوصول إلى النقطة السابعة.

في حالة فوز الأردن في هذه المباراة، ستكون هذه المرة الأفضل للمنتخب الأردني في دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في كأس آسيا.

سبق له أن تأهل إلى دور الثمانية في نسخة 2011 التي أقيمت في قطر، ودور الستة عشر في نسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات.