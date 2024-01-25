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أحمد جودة - القاهرة - وضع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سيف إمام مدافع فريق فاركو الشاب، تحت المراقبة، تمهيدًا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق، في ظل سعي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، العثور على عنصر دفاعي قادر على التواجد في صفوف الفريق بالسنوات المقبلة.

سيف إمام يدخل ترشيحات الأهلي لتدعيم خط الدفاع

ودخل سيف إمام ترشيحات لجنة الكرة بالنادي الأهلي، بطلب من إدارة الاسكاوتينج برئاسة هاني رمزي، خاصةً أن اللاعب لا يزال صغير السن حيث أنه مواليد 2005، ويمتلك قدرات مميزة.

ومن المقرر أن يحسم النادي الأهلي، القرار النهائي حول التعاقد مع سيف إمام أو صرف النظر عنه، بعد أن يمنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني، رأيه في اللاعب.

ويستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي، لمواجهة حتا الإماراتي، غدٍ الجمعة، في معسكر الفريق بالإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة، بعدما خسر الودية الأولى أمام الاخدود السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

