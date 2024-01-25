نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة اشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد على تشكيل فريقه أمام نظيره فريق إشبيلية اليوم الخميس.

ويواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق إشبيلية مساء اليوم الخميس والموافق 25 من شهر يناير الجاري في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية على ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إشبيلية اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا:-

حارس المرمى: أوبلاك.

المدافع: خوسيه ماريا خيمينيز-سافيتش-رينيردو.

لاعب وسط: كاراسكو-رودريجو-ديبول-كوك-يورينتي.

المهاجمون: ، موراتا، جريزمان.