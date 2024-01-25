نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. رينارد وكيروش أبرز المرشحين لقيادة الجزائر ونانت يحسم مصير مصطفى محمد من المشاركة في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر موقع "foot01" الفرنسي، مفاجأة مدوية عن اقتراب هيرفي رينارد مدرب منتخب فرنسا للسيدات من قيادة المنتخب الجزائري فس الفترة القادمة خلفا لجمال بلماضي.

وأشار الموقع، أن رينارد يتصدر قائمة أبرز المرشحين لقيادة محاربي الصحراء.

كما نشرت شبكة "Africa Soccer"، أن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق ضمن الترشيحات لخلافة بلماضي في قيادة المحاربين.

- مالك نانت الفرنسي يفاجئ مصطفى محمد

وأكد أعرب فالديمار كيتا، مالك نادي نانت الفرنسي، دعمه الكبير لمهاجم فريقه ومنتخب مصر مصطفى محمد، موضحا مدى سعادته في المستوى للذي ظهر به اللاعب في أمم آسيا.

وأشار في تصريحاته عن مشاركة اللاعب ضمن منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد باريس القادمة:" شئ رائع أن يدافع عن ألوان بلاده ولن نمانع وأتمنى أن تصل إليه دعوة للمشاركة".

مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

أنجولا × ناميبيا (السبت 27 يناير الساعة 7 مساءً).

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يجيريا × الكاميرون (السبت 27 يناير الساعة 10 مساءً).

غينيا الاستوائية × غينيا (الأحد 28 يناير الساعة 7 مساءً).

مصر × الكونغو الديمقراطية (الأحد 28 يناير الساعة 10 مساءً).

الرأس الأخضر × موريتانيا (الاثنين 29 يناير الساعة 7 مساءً).

السنغال × كوت ديفوار (الاثنين الساعة 10 مسءًء).

المغرب × جنوب إفريقيا ( الثلاثاء 30 يناير الساعة 10 مساءً).

مالي × بوركينا فاسو ( الثلاثاء 30 يناير الساعة 7 مساءً).