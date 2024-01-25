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أحمد جودة - القاهرة -



دخل نادي سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى النادي الأهلي، فاكسًا رسميًا من إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، للحصول على خدمات عبدالقادر على سبيل الإعارة، دون تحديد القيمة المادية للصفقة.

سيراميكا كليوباترا يتفاوض مع الأهلي من أجل عبدالقادر

ويدرس مجلس إدارة القلعة الحمراء، الموافقة على العرض المقدم للحصول على خدمات عبدالقادر معارًا، في ظل عدم الاعتماد عليه ورغبته في خطوة جديدة بحثًا عن فرصة اللعب.

وخرج عبدالقادر من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية حيث أبدى المدير الفني ترحيبه بإمكانية رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي.

ويستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي، لمواجهة حتا الإماراتي، غدٍ الجمعة، في معسكر الفريق بالإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة، بعدما خسر الودية الأولى أمام الاخدود السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

