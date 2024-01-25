روي فيتوريا يدرس الاستعانه بمحمود تريزيجية أساسيًا أمام الكونغو الديمقراطية

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أحمد جودة - القاهرة -



يدرس روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاستعانه بمحمود تريزيجية أساسيًا أمام الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

روي فيتوريا يدرس الاستعانه بمحمود تريزيجية أساسيًا

ويأتي ذلك عقب ظهوره بشكل مميز في مباراة الرأس الأخضر الماضية في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.