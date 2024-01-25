نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة فيتوريا بمباراة مصر والكونغو.. نجم الأهلي مطلوب في سيراميكا والزمالك يستعد لبطولة ودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 25-01-2024 في السطور التالية:

مفاجأة فيتوريا في مباراة مصر والكونغو

يدرس روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاستعانه بمحمود تريزيجية أساسيًا أمام الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي ذلك عقب ظهوره بشكل مميز في مباراة الرأس الأخضر الماضية في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

نجم الأهلي مطلوب في سيراميكا

دخل نادي سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى النادي الأهلي، فاكسًا رسميًا من إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، للحصول على خدمات عبدالقادر على سبيل الإعارة، دون تحديد القيمة المادية للصفقة.

ويدرس مجلس إدارة القلعة الحمراء، الموافقة على العرض المقدم للحصول على خدمات عبدالقادر معارًا، في ظل عدم الاعتماد عليه ورغبته في خطوة جديدة بحثًا عن فرصة اللعب.

وخرج عبدالقادر من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية حيث أبدى المدير الفني ترحيبه بإمكانية رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي.

الزمالك يستعد لبطولة ودية

قام مجلس دبي الرياضي، بعقد مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الخميس، وذلك للإعلان عن نظام بطولة كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية "الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني".

شهد المؤتمر حضور أبرز نجوم الفرق المشاركة في البطولة والمديرين الفنيين، وحضر من الزمالك معتمد جمال المدير الفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وعمر جابر لاعب الأبيض.

وأعلن مجلس دبي عن مباريات البطولة بحيث يلتقي فريق الزمالك غدًا مع الرجاء المغربي، على أن يلتقي أهلي جدة في اليوم التالي مع وهان ثري الصيني، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية.