نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرين تتقدم على الأردن بهدف نظيف في الشوط الأول بكأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح المنتخب البحريني في التقدم بهدف دون رد أمام نظيره منتخب الأردن في شوط المباراة الأول، ضمن الجولة الختامية بدور المجموعات بكأس أسيا قطر 2024.

ويأمل منتخب البحرين، في تحقيق انتصارا هاما قد يؤهله إلى دور ثمن النهائي.

- احداث الشوط الأول

بدأ المنتخب البحريني هذه المواجهة بضغط مبير على منافسه الأردني، لإحراز أول الأهداف والمنافسة على بطاقة الصعود الثانية من المجموعة الخامسة.

وجاء الرد سريعا على هذا الهجوم في الدقيقة 12، بعد أن كادت تسديدة يزن النعيمات مهاجم الأردن من سكون الشباك إلى أن الكرة ابتعدت قليلا عن المرمى.

بينما شهدت الدقيقة الرابعة والثلاثين، هدف البحرين الأول، بأقدام عبد الله هلال من انفراد تام بالمرمى.

وأضاع منتخب البحرين فرصة إحراز هدف ثاني في الدقيقة 38، بعد مرور مميز من هلال، ليرسل عرضية ذهبية إلى مهاجم الفريق الذي فشل في اسكانها الشباك.

