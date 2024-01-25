نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يرفض التعاقد مع هذا الحارس.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مصير الصفقة المنتظرة داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمي بعد تأكد غياب قائد الفريق محمد الشناوي، عقب إصابته الأخيرة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

وبعد خضوع الشناوي للفحوضات الطبية، أثبتت الأشعة إصابته بخلع في الكتف واحتياجه للخضوع إلى جراحة عاجلة ليغادر معسكر الفراعنة متجها إلى ألمانيا، وسط أنباء عن غيابه لما يقرب من 4 أشهر.

- كولر يرفض التعاقد مع علي لطفي

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:" إدارة النادي الأهلي عرضت على كولر، ضم على لطفي لصفوف الفريق من جديد لخلافة محمد الشناوي".

وأردف: " المفاجأة أن كولر رفض عودة على لطفي مرة أخرى، خاصة أنه كان متواجدًا مع الفريق في الموسم الماضي".

وأختتم:" مسؤولو الفريق لديهم رغبة في التعاقد مع حارس مرمى جديد لم يس التواجد له مع الفريق، حيث ترك كولر مهمة تدعيم مركز حراسة المرمى لمسؤولي الأهلي".

