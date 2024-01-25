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أحمد جودة - القاهرة -



تواصل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، من أجل معرفة تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب الفريق.

الأهلي يتابع حالة إمام عاشور مع منتخب مصر

وتعرض إمام عاشور، للإصابة بارتجاج في المخ خلال مران المنتخب المصري، قبل مباراة الكونغو في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أمم إفريقيا.

وأكد أبو العلا في تصريحات له، أن اللاعب سوف يغيب عن منتخب مصر أمام الكونغو بسبب البروتوكول الطبي الذي يحتم راحة أي لاعب يصاب بارتجاج لمدة 6 أيام.

وحرص جاب الله على الاطمئنان على حالة عاشور الطبية، حيث أكد أبو العلا أن حالته مطمئنة للغاية، حيث سقط على رأسه وهو ما جعله يدخل في حالة إغماء مؤقتة.

وطمأن أبو العلا نظيره في الأهلي، أن اللاعب سيكون مستعد للمشاركة مع المنتخب الوطني في المباريات، وكان من الممكن مشاركته في المباراة المقبلة، لولا البروتوكول الطبي.

وأوضح أن لوائح البطولة الإفريقية الطبية، تمنع مشاركة اللاعب الذي يتعرض للإصابة بارتجاج في المخ، لمدة 6 أيام للحفاظ عليه، ولكنه في حالة مطمئنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.