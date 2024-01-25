الرياضة

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته مع المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر عن الإصابة مع الفراعنة استعدادا لمباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض امام عاشور للإصابة بارتجاج فى المخ مع منتخب مصر بعد السقوط علي رأسه.

وكتب عاشور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمد لله على كل شي أول حاجة انا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات امبارح يارب ما تكتبها علي حد".

وأضاف: “بشكر كل واحد كان جنبي امبارح بشكر دكاترة المنتخب وبشكرا العيبه وبشكرا الجهاز الاداري واخيرا والله يا جماعة مافيش حاجة في الدنيا تستاهل وكل حاجه في لحظة هتروح الحمد لله علي كل شي وباذن الله اقدر اكون جاهز مع زمايلي”.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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