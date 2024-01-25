بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت اليوم في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت

منافسة آسيوية بين Saudi Arabia - Thailand اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، ستواجه المملكة العربية السعودية منتخب تايلاند في آخر مباريات دور المجموعات في كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر اليوم الخميس.

وقبل هذه المباراة المهمة في "استاد المدينة التعليمية"، دعونا نلقي نظرة على الأرقام التاريخية البارزة واحتمالات التأهل والمواجهات المتوقعة في الأدوار الإقصائية.

يحتل منتخب السعودية المركز الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على منتخبي عمان وقرغيزستان، ويتفوق بفارق أهداف يبلغ "+3"، بينما يأتي منتخب تايلاند في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف "+2".

تشمل المجموعة نفسها منتخب عمان الذي يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق أهداف "-1"، ومنتخب قرغيزستان الذي يحتل المركز الأخير دون أي نقاط وبفارق أهداف "-4".

في نفس الوقت تقريبًا لمباراة السعودية وتايلاند، سيلتقي منتخب عمان بمنتخب قرغيزستان، ويبدو أن فرص الفرق الثلاثة الأولى في المجموعة قوية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

متى موعد مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا 2023؟

سيتم لعب بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، ستقام المباراة في ملعب المدينة التعليمية كجزء من الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة، يدخل منتخب السعودية المباراة بعد فوزه في المباراتين السابقتين ويسعى لمواصلة الانتصارات لتأمين تأهله للمرحلة التالية.

مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر يلا شوت

سيتم انطلاق مباراة السعودية وتايلاند في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يتم إقامة المباراة في إطار المباريات النهائية للمجموعات في كأس آسيا.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد تايلاند في كأس أمم آسيا؟

سيتم مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت بث مباشر في كأس آسيا على قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي حصلت على حقوق البث للبطولة، تم تخصيص قناة بي إن آسيان كأحد القنوات المخصصة لنقل مباريات كأس آسيا، وتتوفر البطولة على ثلاث قنوات بي إن سبورتس بمختلف اللغات، بما في ذلك قناة باللغة الإنجليزية.

سيقوم المعلق الرياضي حسن العيدروس بالتعليق على مباراة السعودية وتايلاند. بالإضافة إلى ذلك، ستتم بث المباراة أيضًا على قنوات SSC Sports، وسيقوم المعلقين حماد العنزي وخالد المديفر بتعليق أحداث المباراة على تلك القناة.

هذه هي المعلومات المتاحة حتى الآن بشأن قنوات البث والمعلقين لمباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا. قد يتم توفير مزيد من التفاصيل قبل المباراة، لذا يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة المزيد من التفاصيل والتحديثات.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات beIN Sports آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وتايلاند اليوم في أمم آسيا؟

لمتابعة يلا شوت بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية من خلال الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة السعودية وتايلاند اليوم في آسيا

أولًا: تشكيل المنتخب السعودي

الحارس: أحمد الكسار

ثلاثي الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي

خماسي الوسط: محمد البريك - محمد كنو - عبدالله الخيبري - سامي النجعي - سعود عبدالحميد

الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

ثانيًا: تشكيل منتخب تايلاند

الحارس: ياتيوات خاماي

رباعي الدفاع: ثيراثون بونماثان - بانسا هيمفيبون - إلياس دولاه - نيكولاس ميكيلسون

الوسط المدافع: ويراثيب بومفان - بيرادون كامراتسامي

خط الوسط: بوردين فالا - سوباتشوك ساسراتشات - سوفانات مويانتا

قلب الهجوم: سوباتشاي تشايديد

من هو منافس منتخب السعودية المحتمل في دور الـ16 بكأس آسيا؟

إذا تصدر المنتخب السعودي مجموعته في بطولة البحر الكاريبي، سيلتقي بصاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة، والذي حاليًا يحتله منتخب كوريا الجنوبية.

ومع ذلك، يمكن لكل من الأردن والبحرين أن يحتل أيضًا هذا المركز بناءً على نتائج الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة التي ستقام يوم الأربعاء.

أما إذا احتلت السعودية المركز الثاني في مجموعتها، فسوف تواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، والذي يكون منتخب أوزبكستان.

بالنسبة لعُمان، في حال تأهلها كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث، ستواجه المتصدر في المجموعة الرابعة التي تتنافس فيها العراق واليابان.

السعودية ضد تايلاند.. مجموعة مشتعلة

إذا حقق المنتخب السعودي الفوز على تايلاند، فسيزدادت فرص منتخب عُمان في احتلال المركز الثاني في المجموعة، شريطة أن يتغلب على قرغيزستان بفارق أهداف يسمح له بالتفوق على تايلاند.

على سبيل المثال، إذا انتصرت السعودية على تايلاند بفارق هدفين أو أكثر، وحققت عُمان الفوز على قرغيزستان، فسيتم ضمان المركز الثاني للمنتخب العُماني، وقد تتأهل تايلاند كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

أما إذا حقق المنتخب التايلاندي الفوز على السعودية، فسيتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 7 نقاط، وسيحتل المنتخب السعودي المركز الثاني، في هذه الحالة، سيسعى المنتخب العُماني للحصول على مقعد كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث في حال فوزه على قرغيزستان.

أما في حالة تعادل السعودية وتايلاند، فسيظل المنتخب السعودي في المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين ستتأهل تايلاند مباشرة كونها ستحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

بشكل عام، يجب على المنتخب السعودي تحقيق الفوز أو التعادل لضمان صدارة المجموعة، في حين يحتاج منتخب تايلاند إلى الفوز إذا أراد أن ينتزع الصدارة من المنتخب السعودي.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا