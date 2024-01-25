نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهروب من اتحاد جدة.. مانشستر يونايتد يصدم كريم بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، بقرار مثير بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت العديد من الجماهير السعودية، تطالب بضرورة رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن صفوف نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

صراع إنجليزي ثلاثي لضم كريم بنزيما من اتحاد جدة

كما أشارت تقارير صحفية إنجليزية، في وقت سابق أن هناك صراع مدوي بين أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، مهتمون بحسم التعاقد مع كريم بنزيما، من أجل تدعيم خط الهجوم.

مانشستر يونايتد يتغاضى عن فكرة التعاقد مع بنزيما

ووفقًا لما كشفته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن نادي مانشستر يونايتد قرر عدم التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، في فترة الميركاتو الشتوي الجاري، بسبب المقابل المالي.

