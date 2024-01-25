نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأفضل سيشارك".. وسام أبو علي يوجه جرس إنذار لكهربا وموديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي الجديد من الأصول الفلسطينية، على رغبته الكبيرة في الظهور أساسيا في المباريات المقبلة للمارد الأحمر، في ظل المنافسة الكبيرة مع زملاءه في هذا المركز.

وانضم أبو علي إلى صفوف الأهلي هذا الموسم لمدة 4 مواسم قادما من الدوري السويدي.

- أبو علي يتحدث عن طموحاته مع الأهلي

وأوضح المهاجم الفلسطيني في تصريحاته عبر قناة الأهلي:" اللاعبين لا تحب أن تجلس باستمرار على دكة البدلاء، أحترم كل نجوم الفريق ولكن من سيبذل جهد أكبر ويتدرب بصورة أفضل ويقدم أداء أفضل بالتأكيد هو من سيشارك".

وتابع:" رغبتي الأولى بالتأكيد هي المشاركة أساسيا ومساعدة الأهلي خاصة أن لدينا العديد من المباريات والتتويج بالبطولات".

وأختتم: "سأسعى للتدرب بصورة قوية من أجل الحصول على فرصتي بهجوم الأهلي، وإذا لم يحدث سأقاتل أكثر في التدريبات حتى أحصل على تلك الفرصة".