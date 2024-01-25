ماهو تشكيل اشبيلية لمواجهة اتلتيكو مدريد اليوم؟

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نظيره فريق أتلتيكو مدريد اليوم الخميس والموافق 25 من شهر يناير الجاري، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل اشبيلية لمواجهة اتلتيكو مدريد

وتنطلق مباراة إشبيلية أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد فريق إشبيلية إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة نظيره خيتافي، بينما تخطى فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب دييجو ألونسو المدير الفني لفريق إشبيلية هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: أكونا- جوديلج- سيرجيو راموس- خيسوس نافاس.

خط الوسط: راكيتيتش- سو- سوماري

خط الهجوم:أوكامبوس- النصيري- دودي لوكيباكيو.