نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا ينتهي من الحديث عن القاضية".. وسام بن علي يفاجئ أفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، نجم حط هجوم النادي الأهلي في الموسم الحالي، عقب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من الدوري السويدي.

وعبر أبو علي عن مدى سعادته الكبيرة في تواجده ضمن قائمة القلعة الحمراء الذي يعتبر هو بطل إفريقيا الأول.

- وسام أبو علي يتحدث عن أفشة

وأكد أبو على في تصريحاته عبر قناة الأهلي:" أفشة من أقرب اللاعبين لي منذ وصولي، دائما يجعلني أشاهد هدفه في الزمالك بنهائي إفريقيا من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع ويؤكد أنه أهم هدف له".

وتابع:" عندما أرد على أفشة بشأن هدف القاضية وأقول له إني نجحت في تسجيل أهداف رائعة، يقول لي لا هذا أفضل، وإذا لم يجعلني أشاهد الهدف يحكي لي عنه باستمرار".

واختتم:" أسعى أن تكون علاقتي باللاعبين قوية ومميزة ومثلما كنت مع الفريق السويدي إن شاء الله يكون نفس الأمر مع الأهلي".

