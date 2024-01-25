نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. البحرين تطيح بالأردن من كأس آسيا وتحسم تأهلها إلى ثمن النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتزع منتخب البحرين، فوزا ثمينا وحاسما أمام نظيره الأردن، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أسيا، بهدف دون رد أحرزه عبد الله هلال.

واقتنصت رجال المنتخب البحريني بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف كوريا الجنوبية متصدر المجموعة.

- أحداث المباراة

تفوق المنتخب البحريني بشكل كبير في مجريات اللعب منذ انطلاق صافرة بداية اللقاء من حيث امتلاك الكرة، والسيطرة الميدانية داخل الملعب.

ونجح عبد الله هلال في إحراز هدف البحرين الأول في الدقيقة 34 من انفراد تام بالمرمى.

وكاد هلال أن يعزز تقدم البحرين في الشوط الأول بعد دقائق من إحراز الهدف الا أن تألق حارس مرمى الأردن وقف عائق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل لاعبي المنتخب البحريني تفوقهم وضغطهم الكبير على لاعبي المنتخب الأردني، حيث شهدت الدقيقة 50 فرصة أخرى لتعزيز التقدم ولكن منع أبو ليلى انفراد تام من سكون شباكه.

واستمر لاعبي البحرين في امتلاك الكرة والسيطرة على اللعب وصولا بالربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

وواصل حارس مرمى الأردن تألقه في دقائق المباراة الأخيرة، بعدما انقذه شباكه من هدف محقق في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية بأقدام محمد ضرغام.

- ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية دور المجموعات

1- البحرين 6 نقاط.

2- كوريا الجنوبية 5 نقاط.

3- الأردن 4 نقاط.

4- ماليزيا نقطة وحيدة.