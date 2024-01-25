نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون من 1000 مستند.. بلاغ للنائب العام بسبب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الإعلامي عبدالناصر زيدان، ببلاغ للنائب العام، ضد مهاجمي نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابته خلال بطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال عبدالناصر خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلاميين وكل من هاجم النجم العالمي محمد صلاح بعد إصابته القوية مع مصر خلال بطولة أمم إفريقيا 2023.

وأضاف، أجهز حاليا 100 حافظة فيها ما يقرب من ألف ورقة تثبت أن كل ما كان يقال على محمدصلاح أساء لمصرنا الحبيبة، ولنجمها العالمي محمد صلاح.

وأكمل، لا يوجد إعلام في العالم يفعل ما فعلناه مع نجمنا ومع منتخبنا بعد التعادل في المباراة الأولى أمام موزمبيق 2/2.

وتابع، لا يوجد إعلام يهاجم نجمه الأول بهذا الشكل مهما كان موقفه، العالم جميعا يتحدث عن هذا الأمر، مؤكدا أن مصر صعدت لدور الـ16 من أجل الشعب العظيم ومحمد صلاح.

