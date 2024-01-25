نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت (0-1) مباراة الأردن في مواجهة البحرين كأس أمم آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Jordan-Bahrain.. الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن في مواجهة البحرين كأس أمم آسيا 2024.. انتهى اللقاء بين الأردن والبحرين لصالح المنتخب الأخير، في إحدى لقاءات قمة كأس آسيا 2024.

وكان قد سدد الفريق البحريني أولى أهدافه في شباك منتخب الفريق الأردني، على يد اللاعب عبد الله يوسف هلال في الدقيقة 34، من عمر المباراة، خلال صراع مثير على بطاقة التأهل إلى ثُمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، استضافهاستاد خليفة الدولي بقطر المواجهة بين منتخبي الأردن والبحرين.

كأس أمم آسيا 2024.. موعد مباراة الأردن في مواجهة البحرين

كانت إقامة مواجهة مثيرة بين منتخبي الأردن والبحرين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا، احتدمت الأجواء على أرض ملعب ستاد خليفة الدولي.

ترقبت الجماهير بشغف هذا اللقاء الحاسم، الذي يعتبر ختامًا رائعًا لمرحلة المجموعات وفرصة للمنتخبين لتحقيق النقاط الثلاث وتحديد مواقعهما في الدور التالي من البطولة.

كأس أمم آسيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة الأردن في مواجهة البحرين

تحمل شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، حقوق البث الحصرية لمباريات بطولة كأس آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في المملكة العربية السعودية، يكون الناقل الرسمي للبطولة هو قنوات SSC.

بينما في الإمارات العربية المتحدة، تأتي البثوث الرسمية للمباريات عبر قنوات أبوظبي ودبي الرياضية.

القنوات الناقلة مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024 معلق مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024 قناة بي إن سبورت beIN ASIAN CUP 1 المعلق حفيظ دراجي قناة أبو ظبي الرياضية آسيا Abu Dhabi Sports Asia 1 المعلق بلال علام قناة الكأس إكسترا القطرية Al KASS EXTRA One HD المعلق خليل البلوشي قناة SSC 1 المعلق جعفر الصليح

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين

ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة الأردن والبحرين عبر القنوات التي استعرضناها لضبط جهاز الرسيفير لديكم على الترددات التالية:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12188 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة SSC SPORTS HD 1