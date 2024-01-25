كوريا الجنوبية تتأهل إلى دور الـ 16 بكأس آسيا بتعادل مثير أمام ماليزيا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دور دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا هذا الموسم، بعدما حقق تعادل مثيرا أمام نظيره المنتخب الماليزي، بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط كبير وسيطرة على الكرة من جانب لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول؛ نجح اللاعب جيونج نجم منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل هدف أول في شباك منتخب ماليزيا.

ثم أدرك اللاعب عبد الحليم نجم منتخب ماليزيا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

وأضاف اللاعب هانابي، نجم المنتخب الماليزي، الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني.

ثم نجح هازمي، نجم منتخب ماليزيا في تسجيل هدف ذاتي في شباك فريقه، ليسجل هدف التعادل الثاني لصالح منتخب كوريا الجنوبية، في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني.

وأضاف هيونج مين سون، مهاجم منتخب كوريا الجنوبية، الهدف الثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وسجل اللاعب مورالايس نجم المنتخب الماليزي، هدف التعادل الثالث في الدقيقة 90+15 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا

1- البحرين 6 نقاط.

2- كوريا الجنوبية 5 نقاط.

3- الأردن 4 نقاط.

4- ماليزيا نقطة واحدة.