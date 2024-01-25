نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خذلان ووداع".. محترفين في الدوري المصري غادروا منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمت البطولة السمراء العديد من المنتخبات التي يتواجد بها عدد من لاعبين أجانب داخل الدوري المصري، ومع سقوط ضحايا، غادر أربعة لاعبين كأس أمم إفريقيا برفقة منتخباتهم، التي تحتضنها كوت ديفوار 2023.

- علي معلول وسيف الدين الجزيري

أبرزهم ثنائي الأحمر والأبيض، علي معلول نجم النادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، الذين ودعوا بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب تونس الذي تواجد بجانب مجموعته في المركز الأخير برصيد نقطتين، تاركًا بطاقات الترشح للثلاثي مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

- جيفرسون انكادا لاعب فاركو

ودع جيفرسون انكادا لاعب وسط فاركو برفقة منتخب بلاده غينيا بيساو كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات بعد تذيل المنتخب ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط.

- حميدو ماو لاعب طلائع الجيش

غادر حميدو ماو لاعب طلائع الجيش برفقة منتخب بلاده التنزاني من المنافسة الشرسة للحصول على لقب كأس أمم إفريقيا.

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: غينيا الاستوائية برصيد 7 نقاط، نيجيريا برصيد 7 نقاط، ساحل العاج برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثانية: الرأس الأخضر برصيد 7 نقاط، مصر برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة: السنغال برصيد 9 نقاط، الكاميرون برصيد 4 نقاط، غينيا برصيد 4 نقاط.

المجموعة الرابعة: أنغولا برصيد 7 نقاط، بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، موريتانيا برصيد 3 نقاط.

المجموعة الخامسة: مالي برصيد 5 نقاط، وجنوب إفريقيا برصيد 4 نقاط، ونامبيا برصيد 4 نقاط.

المجموعة السادسة: المغرب برصيد 7 نقاط، والكونغو الديمقراطية برصيد 3 نقاط.