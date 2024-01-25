نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: ضربة موجعة في مانشستر يونايتد وفوتبول لندن: ليفربول يطلب ضم لاعب تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 25-01-2024

ديلي ميل: ضربة موجعة في مانشستر يونايتد

خضع اللاعب الدولي الفرنسي انتوني مارسيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لعملية جراحية بسبب اصابة تعرض لها في الفخذ.

وبناء على تلك العملية الجراحية فإن مارسيال سوف يغيب عن الملاعب لمدة عشرة اسابيع كاملة في الوقت الذي قد لا يشارك فيه اللاعب مع فريقه مجددًا كونه مستبعد من حسابات تين هاج واخر مباراة لعبها من شهر ديسمبر.

ليفربول يطلب ضم ليفي كولويل

وقال فوتبول لندن أن إدارة نادي ليفربول تسعى للحصول على خدمات اللاعب ليفي كولويل نجم تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتأتي رغبة كلوب في ضم اللاعب بسبب المشاكل الدفاعية التي ظهرت في صفوف الريدز مؤخرًا بجانب أن اللاعب يجيد اللاعب في مركزي الدفاع والظهير الأيسر.