نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة كوريا الجنوبية بعد التأهل لدور 16 من بطولة كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل أحداث الشوط منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، أمام نظيره منتخب ماليزيا، بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

تعادل كوريا الجنوبية أمام ماليزيا

ونجح منتخب كوريا الجنوبية، في التأهل إلى دور دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا هذا الموسم، بعدما حقق تعادل مثيرا أمام نظيره المنتخب الماليزي، بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب وو يونج جونج.



فيما نجح منتخب ماليزا في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق اللاعب فيصل حليم.



وجاء الهدف الثاني لصالح المنتخب الماليزي في الدقيقة 61 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب أريف أيمن هانابي.



وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب لي كانج إين.



فيما هدف الفوز لصالح منتخب كوريا الجنوبية، في الوقت القاتل في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق اللاعب سون هيونج مين.



وجاء الهدف التعادل مرة ثالثة لصالح منتخب ماليزيا، في الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة، عن طريق اللاعب روميل موراليس.



مجموعة كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

ويقع منتخب كوريا الجنوبية، في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2024، والتي تضم "ماليزيا والأردن والبحرين".

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا



1- البحرين 6 نقاط.

2- كوريا الجنوبية 5 نقاط.

3- الأردن 4 نقاط.

4- ماليزيا نقطة واحدة.