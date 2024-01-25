نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد الشرطة.. نجوم تألقت في الكرة المصرية بالبدلة الميري أحدهم إعلامي شهير (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم 25 من شهر يناير ذكرى عظيمة، حيث يحتفي المصريون بعيد الشرطة، وتتوالى القصص البطولية لرجال الشرطة المصرية، لا سيما أن كرة القدم تعد جزء من هذه البطولات، ورجالها لهم دور كبير في الاحتفالات بهذا اليوم.



ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، نجوم الساحرة المستديرة الذين قاموا بواجبهم داخل بلدهم، مع تحقيق أحلامهم على الملاعب.

المعلق الرياضي الشهير "مدحت شلبي"

مدحت شلبي هو مذيع ومعلق رياضي مصري تدرج في قنوات رياضية عديدة، وكان ولاعب كرة قدم سابق، كما أنه إلتحق بكلية الشرطة وتخرج منها وعمل ضابطًا وتقلد في المناصب حتى وصل إلى منصب مساعد رئيس قطاع الأحوال المدنية، ومن ثم حصل على رتبة لواء وتقاعد شلبي ليمتعنا في عالم الساحرة المستديرة.

- أبرزهم نجم الزمالك السابق "أحمد سليمان"

يعد أحمد سليمان، نجم الزمالك السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب المصري الوطنى، من اشهر النجوم فى عصره الذهبى، حيث شارك فى تحقيق كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات خلال أعوام 2006 و2008 و2010، ويتواجد حاليًا منصب اللواء.

- النجم الراحل "إبراهيم يوسف"

إبراهيم يوسف لاعب الزمالك الراحل، حيث أنه كان متألق في صفوف الفارس الأبيض بالإضافة لتوليه منصب عضو مجلس إدارة فى النادى قبل أن يغادر الحياة.

- نجم الأهلي السابق "فوزى سكوتي"

النجم فوزي سكوتي الذي تألق على الأراضي الخضراء مع المارد الأحمر، حيث أنه كان يتولى مهام مدربا ومديرا لقطاع الناشئين بنادى الداخلية ثم بعد ذلك مشرفا على الكرة بنادى اتحاد الشرطة وتواجد عدة مناصب تنفيذية فى وزارة الداخلية.

- نجم الإسماعيلي السابق "على غيط"

يعتبر نجم الإسماعيلى السابق أحد النجوم الذين تلألأوا في سماء الساحرة المستديرة مع براعته داخل المناصب التنفيذية فى وزارة الرياضة حيث عمل عقيدًا للشرطة وكان أيضًا مشرف على الكرة بنادى اتحاد الشرطة.



- المدير الفني لنادي أسوان "علاء عبد العال"

يعد علاء عبد العال أشهر ضباط الشرطة المتواجدين داخل الساحرة المستديرة الساحة الكروية، حيث أنه قام بتدريب فريق الداخلية واتحاد الشرطة، وتحت قيادته استطاع أن يصعد بهما من دوري الدرجة الثانية من قبل.



- عامر عبد المقصود

نجم العصر الذهبي عامر عبدالمقصود لاعب نادى الترسانة حيث انضم لصفوف الشواكيش عام 1980، وقاد فريقه للفوز بكأس مصر عام 1983، كما شارك في كأس الأمم الإفريقية عام1987، واستشهد على ايدى الإرهاب فى منطقة كرداسة.



- لاعب الزمالك السابق "عادل عبد الواحد"

نجم الساحة الكروية عادل عبد الواحد لاعب الزمالك السابق، كما أنه كان يعمل كضابطًا بوزارة الداخلية ثم ترقى لرتبة لواء، وبرفقة الفارس الأبيض استطاع أن يحصل على العديد من البطولات القارية، وقاد الزمالك للفوز بلقب الدوري المصري بعد تسجيله هدف حاسم صاروخي في مرمى الإسماعيلي، علاوة على ذلك مشاركته برفقة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 1984.

- حارس الزمالك السابق "أيمن طاهر"

يعرف أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر وأحد أهم الحراس فى تاريخ الزمالك، الذي تواجد داخل قائمة المنتخب المصري في مونديال كأس العالم الذي انطلق في إيطاليا نسخة 1990، كما عمل كضابطًا بوزارة الداخلية.

