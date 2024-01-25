نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2023.. شاهد مركز مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري، على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، والتي شهدت منافسة قوية بين العديد من المنتخبات.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا

ونجح في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، كلا من:

مصر.

نيجيريا.

الكاميرون.

المغرب.

جنوب إفريقيا.

الرأس الأخضر.

موريتانيا.

أنجولا.

ناميبيا.

مالي.

بوركينا فاسو.

غينيا.

غينيا الاستوائية.

الكونغو الديموقراطية.

السنغال.

كوت ديفوار.

وتمكن اللاعب إيميليو إنسوي نجم منتخب غينيا الإستوائية، من تصدر قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن برصيد 5 أهداف.

جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية

1- إيميليو إنسوي، غينيا الاستوائية: 5 أهداف.

2- مصطفى محمد، مصر: 3 أهداف.

3-بغداد بونجاح، الجزائر: 3 أهداف.

4-جوردان أيو، غانا: هدفين.

5- بيرتراند تراوري، بوركينا فاسو: هدفين.

6- مابولولو، أنجولا: هدفين.

8- جيلسون، أنجولا: هدفين.

8- لامين كامارا، السنغال: هدفين.

9-ثيمبا زواني، جنوب إفريقيا: هدفين.

9- لاسين سينايوكو، مالي: هدفين.

10- محمد قدوس، غانا: هدفين.