روبيرتو مانشيني يعلن تشكيل منتخب السعودية لمواجهة تايلاند في كأس أسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية التشكيل الذي سيخوض به مباراة تايلاند في كأس أسيا 2023.

تشكيل منتخب السعودية لمواجهة تايلاند في كأس أسيا 2023

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عبد الله البليهي - عون السلولي - حسن كادش - عبد الله الخيبري

خط الوسط: سالم الدوسري - مختار علي - فيصل الغامدي - فواز الصقور

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - عبد الله هادي رديف

موعد مباراه السعودية وتايلاند في كأس أسيا

يستعد منتخب السعودية لمواجهة تايلاند, بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها في الخامسة مساء على ستاد المدينة التعليمية.

