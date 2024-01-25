نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والآسيوية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد تايلاند اليوم الخميس الموافق 25/1/2024 بستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة 3 من بطولة كأس آسيا. موعد مباراة السعودية ضد تايلاند وتنطلق صافرة بداية بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي بتعليق حسين العيدروس. ترتيب مجموعة السعودية وتايلاند 1- السعودية 6 نقاط 2- تايلاند 4 نقاط 3- عمان نقطة 4- قرغيزستان دون نقاط القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند تردد قناة bein asian cup القمر: نايل سات التردد: 12187 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.