نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والآسيوية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد تايلاند اليوم الخميس الموافق 25/1/2024 بستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة 3 من بطولة كأس آسيا.
موعد مباراة السعودية ضد تايلاند
وتنطلق صافرة بداية بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي بتعليق حسين العيدروس.
ترتيب مجموعة السعودية وتايلاند
1- السعودية 6 نقاط
2- تايلاند 4 نقاط
3- عمان نقطة
4- قرغيزستان دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند
تردد قناة bein asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.