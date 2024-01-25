الرياضة

من هو معلق مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم الخميس

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والآسيوية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد تايلاند اليوم الخميس الموافق 25/1/2024 بستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة 3 من بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة السعودية ضد تايلاند

وتنطلق صافرة بداية بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي بتعليق حسين العيدروس.

ترتيب مجموعة السعودية وتايلاند

1- السعودية 6 نقاط

2- تايلاند 4 نقاط

3- عمان نقطة

4- قرغيزستان دون نقاط 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند

تردد قناة bein asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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