إمام عاشور يغادر المستشفي ويصل فندق إقامة منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - غادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفي ظهر اليوم، ووصل فندق إقامة الفريق بأبيدجان عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ.

إمام عاشور يغادر المستشفي ويصل فندق إقامة المنتخب الوطني

وحرص الأستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب والكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب،و روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واللاعبين على الإطمئنان على اللاعب.

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 عقب التعادل مع الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

