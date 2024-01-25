بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وقيرغيزستان يلا شوت في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وقيرغيزستان يلا شوت

منافسة آسيوية بين Kyrgyzstan - Oman اليوم، مشاهدة مباراة عمان وقيرغيزستان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2024، سيلتقي منتخب عمان بمنتخب قيرغيزستان في استاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

بدأ المنتخب العماني مشواره في البطولة بشكل مبهر، حيث كان قريبًا من تحقيق فوز ثمين على المنتخب السعودي، ولكن الدقائق الأخيرة شهدت تغييرًا غير محسوب العواقب وانتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

في المباراة الثانية أمام تايلاند، أحس المنتخب العماني بخيبة الأمل، حيث كانوا يأملون في الفوز وحصد ثلاث نقاط، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، مما منح العمانيين نقطة واحدة ووضعهم في المركز الثالث في المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن تايلاند وخمس نقاط عن السعودية.

من جهته، خسر منتخب قيرغيزستان المباراتين السابقتين وتلاشت آماله في التأهل، ولكنه سيستمر في البطولة ويسعى لتحقيق الفوز الذي سيكون له تأثير تاريخي بنقاطه الثلاث. يتطلع المنتخب القيرغيزي للقتال وإظهار أداء قوي في هذه المباراة الأخيرة.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة عمان وقيرغيزستان في كأس آسيا 2023؟

لدينا الآن بث مباشر مباراة عمان وقيرغيزستان يلا شوت منتخب عمان لكرة القدم سيواجه منتخب قرغيزستان في المباراة المهمة التي ستقام مساء اليوم الخميس، الموافق 25 يناير الحالي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024. ستقام المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة الدولي، الذي سيكون المضيف لهذه المواجهة.

مشاهدة مباراة عمان وقيرغيزستان بث مباشر يلا شوت

تحددت مواعيد المباراة بحيث ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فسيكون موعد المباراة في الساعة السابعة مساءً. أما في تونس والمغرب والجزائر، فستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

تتوقع هذه المباراة أن تكون حاسمة للفريقين في سعيهما للتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة. ستكون المنافسة شرسة والمنتخبان سيبذلان قصارى جهدهما لتحقيق الفوز وضمان بقائهما في المنافسة.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد قيرغيزستان اليوم في أمم آسيا؟

ستكون هناك خيارات متنوعة لمتابعة بث مباشر مباراة عمان وقرغيزستان تويتر في منافسات كأس آسيا 2024 حسب الدولة التي تتواجد فيها.

ففي المملكة العربية السعودية، يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات SSC المشفرة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون المباراة متاحة للمشاهدة على قناة أبوظبي الآسيوية.

في العراق، ستتولى القناة الرابعة العراقية بث المباراة. وبالنسبة لبقية الدول العربية، فإن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تحمل حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2024، ويمكن الاشتراك في باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية لمتابعة مباريات المنتخب العماني وبقية المباريات في البطولة.

عليه، يمكن للجماهير في الدول المشار إليها الاستفادة من هذه الخيارات لمشاهدة ومتابعة مباراة عمان وقرغيزستان في كأس آسيا 2024.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC EXTRA تردد Abu Dhabi Sports على عرب سات تردد قناة beIN ASIAN على سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان وقيرغيزستان اليوم في آسيا؟

لمتابعة بث مباشر مباراة عمان وقيرغيزستان يوتيوب في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية من خلال الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

بث مباشر مباراة عمان وقيرغيزستان يلا شوت

تشكيلة مباراة عمان وقيرغيزستان اليوم في كأس آسيا

أولًا: تشكيل منتخب عمان

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: أرشد العلوي، خالد البريكي، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي

الوسط: حارب السعدى، جميل اليحمدى، عبدالله فواز، صلاح اليحيائي

الهجوم: محسن الغساني، عبد الرحمن المشيفرى

ثانيًا: تشكيل منتخب قيرغيزستان

إيرجان توكوتايف

بيكجان ساغينبايف - تاميرلان كوزوبايف - خريستيان براوزمان - ألكساندر ميشتشينكو

غولجيغيت عليكولوف - أتاي دجوماشيف - أوديلجون عبدور أخمنوف - كايرات جيرغالبيك

إيرنست باتيركانوف - جويل كوجو

ما هي فرص تأهل منتخب عمان في كأس آسيا؟

إذا تمكن منتخب عمان من الفوز على قيرغيزستان، سيتمكن من الحصول على 4 نقاط وسيكون لديه فرصة للتأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا، إما كواحد من أفضل المراكز الثالثة في حالة تعادل أو فوز تايلاند، أو كوصيف في حالة فوز السعودية بفارق كبير على أوزبكستان.

وإذا لم يتمكن منتخب عمان من تحقيق الفوز، فسيتم استبعاده من البطولة، حيث لن يتجاوز حصوله على نقطتين في أفضل الأحوال. وسيتم منح منتخب إندونيسيا، الذي حصل على 3 نقاط، بطاقة التأهل كثالث المجموعة الرابعة.

يجدر بالذكر أن منتخب عمان قدم أداءً قويًا في المباراتين الأوليين أمام السعودية، حيث تقدم بنتيجة 1-0 حتى الدقيقة 78 قبل أن يخسر في الوقت البدل الضائع. ثم تعادل سلبيًا مع تايلاند في المباراة التالية.

عمان ضد قيرغيزستان.. تاريخ مواجهات المنتخبين

تمت لقاءات بين المنتخبين في أربع مباريات، بما في ذلك مباراة ودية ومباراة في بطولة اتحاد وسط آسيا، وأخرى في تصفيات كأس آسيا، بالإضافة إلى مباراة في تصفيات كأس العالم 2026.

على الرغم من أن منتخب عمان تفوق في ثلاث مباريات من أصل أربع مواجهات، إلا أن المفاجأة حدثت في المباراة الأخيرة في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. فقد تعرض منتخب عمان لهزيمة مذهلة بنتيجة هدف دون رد أمام منتخب قيرغيزستان.