عاجل.. قناة الجزائرية الأرضية تعلن إذاعة مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عبر شاشتها المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات.

الجزائرية الأرضية تعلن إذاعة مباراة مصر والكونغو

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية اليوم الخميس عن بث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، والتي ستجرى في دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، وقد تأهل منتخب مصر لهذا الدور كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في حين تأهل منتخب الكونغو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة بنفس الرصيد.

موعد مباراة مصر والكونغو

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية هو يوم الأحد، 28 يناير 2024، وستنطلق اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

بالنسبة للملعب، ستقام المباراة على أرض ملعب استاد "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

تردد القناة: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.