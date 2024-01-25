نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يضحي بحارسه ومهاجمه من أجل التعاقد مع هذا الحارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع صفقات مدوية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية هذا الموسم، وتحديدا في مركز حراسة المرمى.

محمد الشناوي يتعرض لإصابة قوية مع منتخب مصر

وتعرض النجم الدولي محمد الشناوي، حارس وقائد مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية بخلع في الكتف، وذلك خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأكد غياب الحارس الدولي محمد الشناوي، عن الملاعب لمدة 3 أو 4 أشهر، بعدما أجرى جراحة ناجحة في الكتف.

الأهلي يسعى لحسم التعاقد مع حارس مرمى جديد

وذكرت بعض المصادر، أن هناك عرض مميز جديد من المنتظر أن يرسله النادي الأهلي إلى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، ينص على انضمام الحارس الشاب حمزة علاء ومعه صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر إلى صفوف سيراميكا، مقابل حسم صفقة محمد بسام حارس مرمى الفريق.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، نجح في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما جاء في المركز الثاني بمجموعته الثانية برصيد 3 نقاط، جمعهم من 3 تعادلات.

