سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع فيبو أكيم في الانتقالات الصيفية الحالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع النيجيري فيبو أكيم لاعب فريق بلدية المحلة، لمدة ٥ مواسم قادمة.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على طلب الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة وشابة تستطيع تقديم الإضافة الفنية خلال المباريات المقبلة، من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان فيبو أكيم شارك مع بلدية المحلة في ١١ مباراة خلال الموسم الحالي وساهم في ٥ أهداف، حيث أحرز هدفا وصنع ٤ أهداف أخرى.

ونجح سيراميكا كليوباترا في الظفر بخدمات اللاعب الذي قدم مستويات مميزة مع بلدية المحلة، ما جعله محط اهتمام الأندية خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في دوري نايل

يستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير من العام القادم.