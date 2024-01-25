المصري يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الجونة بكأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام نظيره فريق الجونة بالجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

اجتمع علي ماهر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران تحت قيادة وائل رأفت المعد البدني للفريق.

خاض ثلاثي حراس المرمي محمود جاد، عصام ثروت، أحمد شحاتة تدريبات منفردة تحت إشراف مصطفي محمود مدرب الحراس.

واختتم ماهر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

موعد مباراة المصري ضد الجونة

ويستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري في مواجهة نظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة غدا الجمعة من منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويتكون جهاز المصري بقيادة علي ماهر مديرا فنيا ومحمد عبد الكريم مدربا عاما وأمين عمر مدربا مساعدا ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، والدكتور محمود الشحات رئيسا للجهاز الطبي، ووائل رأفت معدا بدنيا وعبد الرحمن الزغبي محللا للأداء.