نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولهم مصر ومصطفى محمد".. 5 أرقام قياسية تزين كأس الأمم الإفريقية بعد انتهاء دور المجموعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2023، والذي نتج عنه صعود 16 فريق إلى ظور ثمن نهائي البطولة التي شهدت إثارة ومفاجأت عديدة بين المنتخبات التي ودعت البطولة.

أرقام قياسية بدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا

وشهدت تلك النسخة غزارة تهديني ملحوظة حيث تم تسجيل 89 هدف في الثلاث جولات من دور المجموعات خلال خلال 36 مباراة، بنسبة وصلت إلى 27 هدفًا في الجولة الأولى، 38 هدفًا في الجولة الثانية، بالإضافة إلى 24 هدفًا في الجولة الثالثة والأخيرة.

مصطفى محمد يبصم على رقم جديد

وكان هدف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، في المباراة الافتتاحية أمام نظيره موزمبيق في الثانية 88، هو أسرع هدف في مسابقة الكان حتى الآن.

السنغال تضرب جرس إنذار

ووجه حامل اللقب في النسخة الأخيرة منتخب السنغال، جرس شديد لجميع المنتخبات، بعدما أصبح المنتخب الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة بتسع نقاط من الفوز في 3 مباريات.

صعود مصر والكونغو دون أي فوز

وتمكن منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية، مم الصعود إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا، دون تحقيق في انتصار في دور المجموعات، حيث حقق الفراعنة ثلاثة تعادلات، ونفس الرقم للمنتخب الكونغولي.

نسوي يتصدر هدافي الكان

ونجح إيميليو نسوي، نجم منتخب غينيا الاستوائية، من خطف صدارة هدافي البطولة حتى الآن، برصيد 5 أهداف، ويليه الثنائي مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري، الجزائري بغداد بونجاح، برصيد ثلاثة أهداف لكلا منهما.