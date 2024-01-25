علي معلول يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب تونس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي معلول لاعب منتخب تونس والنادي الاهلي اعتزاله اللعب الدولي بقميص منتخب تونس في الفترة القادمة.

ويأتي هذا القرار عقب خروج منتخب تونس من دور المجموعات من منافسات كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات.

وكشفت قناة الحوار التونسية أن علي معلول قد اتخذ قرار بالاعتزال اللعب الدولي مع منتخب تونس في الفترة القادمة.

وودع منتخب تونس كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع جنوب إفريقيا سلبيًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

موعد مباراة منتخب تونس القادمة

يستعد منتخب تونس لخوض دورة ودية في الإمارات والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بمشاركة منتخب مصر ونيوزيلندا وكرواتيا.

