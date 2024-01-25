نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. أرسنال يستعيد توماس بارتي بعد الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد نادي أرسنال خدمات لاعبه الغاني توماس بارتي، وذلك بعد غياب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة في الفخذ.

وكان اللاعب قد سقط في فخ الإصابة منتصف نوفمبر الماضي، ليجري جراحة في الفخذ أدت لغيابه عن ناديه وأيضا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أرسنال يستعيد توماس بارتي بعد الإصابة

وظهر اللاعب اليوم في تدريبات فريقه اليوم، وسط تفائل في صفوف ناديه وأيضا سد العجز بعد غياب محمد النني.

غانا تودع كأس الأمم الأفريقية

وغاب اللاعب عن قائمة منتخب غانا والذي قدم مشاركة سيئة في كأس الأمم الأفريقية، لتودع البطولة من دور المجموعات.

غانا حققت تعادلين وهزيمة، في المجموعة التي ضمت الرأس الاخضر مصر موزمبيق.

وكان اللاعب الغاني قد انضم من صفوف ارسنال عام 2020 قادما صفوف أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني.

