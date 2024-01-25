نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي مروان حمدي قادما من النادي المصري، لدعم خط الهجوم بلاعب متميز، بعدما أنهى عمرو بسيوني مدير التعاقدات إجراءات ضم اللاعب ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

بيراميدز يتعاقد مع مروان حمدي

جاء ذلك في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف الفريق بأفضل العناصر واللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واستعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وباقي المسابقات.

مروان حمدي يبلغ من العمر ٢٧ عاما من مواليد ١٥ نوفمبر من عام ١٩٩٥، وبدأ مشواره في صفوف نادي النصر القاهري.

ولعب مروان حمدي للعديد من الأندية من بينها المقاصة ووادي دجلة والزمالك وسموحة والنادي المصري، قبل أن يستقر في صفوف نادي بيراميدز بداية من يناير الجاري.

ولعب مروان حمدي ١٢ مباراة بقميص المنتخب الوطني الأول حيث لعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم.