نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتحدث عن إصابته وعودته إلى منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر، قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجة ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت، وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البداية، بردو بحبها وبحب ناسها، حاولو أكتر”.

كواليس جلسة محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر عقب الصعود بأمم إفريقيا

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية:" محمد صلاح سافر بسلامة الله وحضر العشاء الذي أقامه خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، أمس الثلاثاء".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس الجلسة التي جمعت صلاح مع اللاعبين، قبل الرحيل والرسائل التي وجهها لهم، عقب التعادل مع منتخب الرأس الأخضر، والصعود إلى دور ال 16 بأمم إفريقيا:" صلاح صمم على الحديث في الحافلة وأخبرهم هموت نفسي عشان أحاول أرجع عشان أكون موجود معاكم حتى لو هاجي ومش هلعب، وعلى أد ما أقدر هكون موجود معاكم هلعب أو مش هلعب، المهم نكون موجودين في الفاينل وأن نقدم كل ما لدينا".

واختتم أحمد شوبير:" ما علمته أن صلاح لديه غصة في القلب وحالة من الحزن لأن صلاح مُقدر من الجميع في العالم بشكل غير عادي، وسافر بطائرة خاصة لإنجلترا، وأتمنى أن يُزين صلاح تشكيل المباراة النهائية وأن يرفع كأس البطولة".