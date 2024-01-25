هيرفي رينارد يدخل حسابات المنتخب الايفواري بعد التأهل لدور الستة عشر

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أحمد جودة - القاهرة - دخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، حسابات منتخب ساحل العاج وذلك بعد الصعود ضمن أفضل ثوالث للدور التالي للبطولة.

وكان الاتحاد الايفواري قد أقال مدرب الأفيال جان لويس جاسكيه بعد سوء النتائج خلال المباريات الماضية.

الأفيال الايفوارية حققت فوز واحد في البطولة كان على حساب غينيا بيساو بهدفين نظيفين، بينما تلقى خسارة مفاجئة أمام نيجيريا بهدف نظيف.

الصدمة الكبرى كانت في النتيجة أمام غينيا الاستوائية والذي سقطت أنتهت الأفيال برباعية نظيفة ليقرر إقالة مدربه.

تميمة الحظ لحصد اللقب

بات رينارد تميمة حظ لاستعادة اللقب الغائب، منذ عام 2015 والذي حصده ساحل العاج مع الافيال ليغيب التتويج بعد هذا اللقب.

وهناك أنباء عن عدم تجديد الفرنسي عقده لتدريب السيدات في ظل تواجده في أبيدجان لمتابعة البطولة.

واستطاع منتخب ساحل العاج الصعود ضمن افضل ثوالث البطولة في معجزة، جاءت بفوز المغرب على حساب زامبيا بهدف نظيف.

وينتظر الافيال مواجهة مصيرية أمام متصدر المجموعة الثالثة منتخب السنغال وسط ترقب كبير لقمة كروية مبكرة.

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