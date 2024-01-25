علي ماهر ينهي اللمسات الأخيرة لمواجهة الجونة في كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - يعمل علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على وضع اللمسات الأخيرة في طريقة اللعب وتشكيل الفريق البورسعيدي في المواجهة الهامة والمرتقبة بنظيره فريق الجونة بالجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الرابطة.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق الجونة وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره بعد فوزه علي البنك الأهلي في مباراته الأخيرة.

اختتم فريق المصري البورسعيدي تدريباته اليوم الخميس في برج العرب، حيث يتوقع أن يلقي علي ماهر محاضرته الأخيرة للفريق، استعدادا لمواجهة الجونة.

ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الرابطة

ويحتل فريق المصري المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ويتصدر الجونة المركز الأول بفارق الأهداف، ويحتل المقاولون العرب الترتيب الثالث بنقطة واحدة وبنفس الرصيد البنك الأهلي المركز الرابع.

موعد مباراة المصري ضد الجونة

ويستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري في مواجهة نظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة غدا الجمعة من منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويتكون جهاز المصري بقيادة علي ماهر مديرا فنيا ومحمد عبد الكريم مدربا عاما وأمين عمر مدربا مساعدا ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، والدكتور محمود الشحات رئيسا للجهاز الطبي، ووائل رأفت معدا بدنيا وعبد الرحمن الزغبي محللا للأداء.