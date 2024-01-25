نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة سمير فكري ودغموم لقائمة المصري أمام الجونة بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري عن عودة سمير فكري ودغموم لقائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" أن قائمة المصري في مواجهة الجونة شهدت عودة الثنائي سمير فكري والجزائري عبد الرحيم دغموم بعد غيابهما.

وأوضح: " أن المصري افتقد خدمات سمير فكري في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي نتيجة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأشار: " يعود الجزائري دغموم للقائمة بعد تعافيه من إصابة القطع فى الرباط الصليبي في بداية الموسم حيث وافق الجهاز الفني على ادراجه في القائمة بعد خضوعه لاختبار طبي.

ويلتقي المصري في الرابعة عصر الغد الجمعة بنظيره فريق الجونة في الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الرابطة

يحتل فريق المصري المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ويتصدر الجونة المركز الأول بفارق الأهداف، ويحتل المقاولون العرب الترتيب الثالث بنقطة واحدة وبنفس الرصيد البنك الأهلي المركز الرابع.

ويتكون جهاز المصري بقيادة علي ماهر مديرا فنيا ومحمد عبد الكريم مدربا عاما وأمين عمر مدربا مساعدا ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، والدكتور محمود الشحات رئيسا للجهاز الطبي، ووائل رأفت معدا بدنيا وعبد الرحمن الزغبي محللا للأداء.