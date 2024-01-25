نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمان تتعادل مع قرغيزستان بهدف لمثله في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب عمان الكروي مع نظيره منتخب قرغيزستان بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة عمان ضد قرغيزستان

نجح أحمد الخميسي في تسجيل هدف منتخب عمان الأول في شباك قرغيزستان وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وسجل جويل كويو هدف قرغيزستان الأول في شباك عمان في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة أدرك جويل كويو هدف التعادل لصالح منتخب قرغيزستان لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب مجموعة عمان بكأس آسيا

السعودية.. 7 نقاط

تايلاند.. 5 نقاط

عمان.. نقطتين

قرغيزستان.. نقطة وحيدة

