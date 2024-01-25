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أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران الأبيض مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غدًا الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

محاضرة فنية تجمع معتمد جمال باللاعبين قبل مواجهة الرجاء المغربي في كأس دبي

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريب، وحرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد في التدريبات استعدادًا للقاء الفريق المغربي.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة الظهور بالمستوى الذي يليق باسم النادي، وطالب بتدارك الأخطاء التي وقع فيها الفريق في دورة الوحدة الودية.

وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعدادًا للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

